Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Sakarya Üniversitesi ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yapıldı. Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılan denetimlerde iki işletmeye idari işlem uygulanırken bir otomobilde de iki adet sopa ele geçirildi.

Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 1

Sakarya'da 2022-2023 eğitim öğretim yılı başlangıcı dolayısıyla üniversite çevresinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 2

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversitelerin eğitim öğretime başlaması sebebiyle gençlerin korunmasına ve huzur ve güven ortamının devam ettirilmesine yönelik Serdivan ilçesindeki Sakarya Üniversitesi ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş uygulaması yaptı.

Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 3

Çevrede bulunan kafeteryaları denetleyen ekipler, ayrıca araçları durdurup kontrol etti. Denetimlerde, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 4

Denetimlerde iki işletmeye idari işlem uygulanırken bir otomobilde de iki adet sopa ele geçirildi.

Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 5

Bölgede asayiş uygulamalarının yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.

Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 6
Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 7
Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 8
Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 9
Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 10
Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 11
Sakarya'da üniversite çevresinde asayiş uygulaması - 12

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