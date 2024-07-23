Sakarya'da vatandaşların isyanı! Kedi büyüklüğündeki fareler cirit atıyor
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yumurtacılık adı altında kemik yağı üretimi yaptığı öne sürülen tesisin yaydığı kötü koku ve bacalardan akan kurum vatandaşı bezdirdi. Adeta kedi büyüklüğünde farelerin cirit attığı tesis ile ilgili mahalle sakinleri bir önlem alınmasını istiyor.
Hanlı Merkez Mahallesi'nde faaliyet gösteren hayvansal kökenli yem ham maddesi üretim tesisinin yaydığı kötü koku ve bacalardan akan kurum mahalle sakinlerini bezdirdi.