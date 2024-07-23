Sakarya'da vatandaşların isyanı! Kedi büyüklüğündeki fareler cirit atıyor

“BÜTÜN MAHALLENİN SORUNU"

Aracını yıkatmasına rağmen kurum izlerinin geçmediğini aktaran Zehra Kaya, “4 yıldır bu mahalledeyim ve geldiğimden beri aynı sorunları yaşıyoruz arkadaki fabrikadan dolayı. Gece çok sesler oluyor, gürültülü oluyor ve kötü bir koku yayılıyor mahalleye. Onun dışında arabanın üstünde siyah noktalar var. Ben bu arabayı daha iki gün oldu yıkattım. Yıkatıyorum ama bu siyah noktadan yine de çıkmıyor, yapışık kalıyor arabanın üstünde. Bütün mahallenin sorunu koku ve kurumlar. Evlerimize de giriyor, balkonlarımıza oturamıyoruz, ses de çok oluyor. Tırlar gece yarısı geliyor malzeme alıyor ya da boşaltılıyor. Ondan çok rahatsızız mahalleli olarak. Evin içine asıyoruz çamaşırlarımızı, beyazlar zaten hiç dışarıda olmuyor. Onun dışında da bir çözüm bulunması gerekiyor” diye konuştu.