Sakarya'daki havai fişek faciası davasında 7 sanık kusurlu bulundu

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, patlamanın şiddeti ve çukurların çapları dikkate alınarak, çukurlara neden olan patlayıcı madde miktarının hesaplandığı, yapılan hesaplamalar ve dosya kapsamında yer alan depo kayıtları karşılaştırıldığında ‘Çin Mahallesi’ olarak adlandırılan misket üretim laboratuvarında yasal olmayan ve tüzüğe aykırı bir şekilde üretim ve depolama yapıldığı tespit edildi.