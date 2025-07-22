Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Yumaklı, "Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbir için boşaltıldı. Bu köylerde 3 ev, 1 ahır, 1 samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü. Can kaybımız yok. Bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi bir şekilde hasar alıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Müdahalelerle birlikte öğle saatlerine doğru iyimser bir tablo vardı. Öğleden sonra kararsız yönlere yangın hızı arttı. Saatte 50 kilometre rüzgarla birlikte yanmayan yerlere alevlerin atması ile alevlenmeler oldu. Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor.

Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızı 10 kilometre ve altına düşecek. Bu faktör ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar, yangına müdahale eden ekiplerimizin tehlike atlatmasına sebep oldu.



Önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Sabah saatlerine doğru olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yangın çıkması risk derecesi düşük olan yerlerde yangınların çıktığını görüyoruz" diye konuştu.