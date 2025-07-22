Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı
Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sebebiyle iki mahalle tahliye edildi. Bilecik'e sıçrayan alevler nedeniyle de 4 köy boşaltıldı. Alevler ilçe merkezine doğru ilerlerken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer köylere ilerleyen alevlerin enerjisinin alındığını ancak yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi.
BAKAN YUMAKLI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Sakarya'nın Gevye ilçesinde başlayan yangında rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını belirterek, alevlerin Bilecik sınırlarına geldiğini ve Osmaneli sınırları içerisine sirayet ettiğini açıkladı.