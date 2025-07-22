Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Yerleşim yerini tehdit eden yangın sebebiyle iki mahalle tahliye edildi. Bilecik'e sıçrayan alevler nedeniyle de 4 köy boşaltıldı. Alevler ilçe merkezine doğru ilerlerken, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer köylere ilerleyen alevlerin enerjisinin alındığını ancak yangının hala kontrol altına alınamadığını söyledi.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 1

BAKAN YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı, Sakarya'nın Gevye ilçesinde başlayan yangında rüzgarın hızının saatte 50 kilometreye çıktığını belirterek, alevlerin Bilecik sınırlarına geldiğini ve Osmaneli sınırları içerisine sirayet ettiğini açıkladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 2

Bilecik, Kurtköy'deki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına devam edildiğini belirten Bakan Yumaklı, "Sakarya Geyve'de orman dışı alanda ve ormana sirayet eden yangın söz konusu. İlk aşamada 8 uçak, 14 helikopter ve kara araçlarıyla AFAD'ın da koordinesiyle ve diğer kurumların da katkılarıyla yangının söndürülmesi başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis ve duman sebebiyle saat 11.00'e kadar maalesef hava araçlarımız yangının bulunduğu alana giremediler. Ancak saat 11.00 gibi sisin ve dumanın dağılması ile havadan ve karadan müdahaleler devam etti." dedi. 

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 3

"CAN KAYBIMIZ YOK"

Yumaklı, "Bu süreçte risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbir için boşaltıldı. Bu köylerde 3 ev, 1 ahır, 1 samanlık ve 4 terk edilmiş mesken hasar gördü. Can kaybımız yok. Bu alanda maalesef ekosistem çok ciddi bir şekilde hasar alıyor, ciğerlerimiz yanıyor. Müdahalelerle birlikte öğle saatlerine doğru iyimser bir tablo vardı. Öğleden sonra kararsız yönlere yangın hızı arttı. Saatte 50 kilometre rüzgarla birlikte yanmayan yerlere alevlerin atması ile alevlenmeler oldu. Yangın Bilecik sınırlarına geldi, Osmaneli sınırlarının içerisinde devam ediyor.

Bu gece saat 22.00'den sonra rüzgarın hızı 10 kilometre ve altına düşecek. Bu faktör ekiplerimizin yangınla mücadelesinde çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar, yangına müdahale eden ekiplerimizin tehlike atlatmasına sebep oldu.

Önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Sabah saatlerine doğru olumlu sonuç alacağımızı düşünüyorum. Yangın çıkması risk derecesi düşük olan yerlerde yangınların çıktığını görüyoruz" diye konuştu.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 4

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.

Hacılar Mahallesi'nde dün saat 17.00 sularında ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 5

YOL ÜZERİNDEKİ İŞLETMELER BOŞALTILIYOR

Bilecik’e sıçrayan orman yangını devam ederken, çift yönlü kapatılan D-650 karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik, kontrollü olarak Osmaneli Pamukova eski yolundan veriliyor.

Öte yandan, yangın nedeniyle yol üzerindeki bir köfteci işletmesi ile akaryakıt istasyonu da tahliye edildi. Ekipler, alevleri kontrol almak için çalışmalarını karadan sürdürüyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 6

BAKAN KURUM: 7'Sİ KONUT 12 YAPI YIKIK YA DA AĞIR HASARLI

Bakan Murat Kurum, Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, yangına ait hasar tespit çalışmalarının başladığını belirterek, "Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen orman yangınından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerimiz yangının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. Şu ana kadar 7'si konut toplam 12 bağımsız bölümün yıkık ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz gereken adımları atacağız." ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 7
Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 8

İLÇE MERKEZİNE İLERLİYOR

Alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köylerine doğru ilerlerken, bölge halkı seferber oldu. Dün gece tedbir amaçlı Kızılöz köyü boşaltılırken, bugün de Büyükyenice, Kazancı ve Borcak köyleri boşaltıldı. Bilecik-Sakarya karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu boşaltılırken, alevler Prof. Dr. Yunus Söylet İçmeler Şifalı Tesisi'ne doğru ilerliyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 9

Borcak köyünde incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, ardından Kazancı köyüne geçti. Burada açıklama yapan Vali Sözer, Bilecik tarihinin en büyük yangınını yaşadıklarını belirterek, "Sabah maalesef rüzgArın şiddeti artarak, yangın genişlemeye başladı. Bu sefer Büyükyenice köyümüzü etkisi altına aldı. Bu köy bayağı büyük bir köyümüz. Bütün ekiplerimizi buraya yönlendirdik. Ama rüzgar çok etkili. Rüzgarın etkisiyle sıçrama yapmaya başladı. Kazancı ve Borçak köylerimize doğru geliyor alevler. İki köyümüzü boşalttık. Toplamda 4 köyümüzü boşalttık. Uçaklarımız ve helikopterlerimiz gün ağarıncaya kadar mola verdiler. Şu an ilk etabıyla köylere ilerleyen alevlerin enerjisini almış durumdayız ama yangın kontrol altında diyemeyiz. Şükürler olsun 4 köyümüzü boşalttık, herhangi bir can kaybımız yok. Hayvansal anlamda da yok. Bu da bizi mutlu ediyor." dedi.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 10

"TRAKTÖRÜNÜ ALAN, SU TANKERİNİ ALAN KOŞTU GELDİ"

Vali Sözer, "Bilecikli hemşehrilerimizle bir kez daha gurur duyduk. Traktörünü alan, su tankerini alan koştu geldi. 'Sayın valim ne yapılabilir?' diye sahada yer aldılar. Bunlar da bizi gerçekten çok mutlu etti. Ben bir kez daha Bilecikli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 11

Öte yandan Osmaneli ilçesi ve çevre köylerde tüm traktör sahipleri su tankları ile bölgeye hareket ederken, köylerin camilerinden köyde kimse kalmaması için anonslar yapıldı. Yangına 464 personel, 72 arazöz, 22 su tankeri, 17 ilk müdahale aracı, 12 pikap, 2 dozer, 2 treyler ve gündüz hava araçları ile müdahale ediliyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı - 12

BİLECİK'TE BİR ORMAN YANGINI DAHA BAŞLADI

Sakarya'da çıkan ve Bilecik’in Osmaneli ilçesine sıçrayan orman yangını sürerken, Gölpazarı ilçesinde başka bir orman yangını başladı.
Bilecik-Gölpazarı karayolu Karaağaç Köyü Zeytin Boğaz mevkii bir besihane yanında çıkan yangın kısa sürede rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevler rüzgarın etkisiyle büyümeye devam ediyor. Jandarma olay yerinde geniş çaplı önlem alırken, köylüler yangının söndürülmesi için seferber oldu.


Yangın nedeniyle çiftliğin ahır kısmı da yandı. Ahırdaki 95 küçükbaş hayvanın öldüğü  belirtildi.

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