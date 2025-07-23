Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı

Orman yangınlarıyla mücadelenin üç gündür sürdüğü Sakarya'da yeni bir yangın başladı. Geyve'deki yangın nedeniyle Sakarya'nın Kütahya ve Afyonkarahisar'la bağlantısını sağlayan D-650 Karayolu'nda ulaşım aksadı. Tahliye edilen köy sayısı 6'ya ulaştı.

Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı - 1

Sakarya'nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.

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Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı - 2

KARA YOLU KAPATILDI

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Alevlerin yaklaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü de tahliye ediliyor. Köy içinde kapı kapı gezen görevliler, vatandaşların ve hayvanların tahliyesine yardımcı oluyor. 

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Medetli köyleri boşaltılmıştı.

Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı - 3

İKİNCİ BİR YANGIN BAŞLADI

Öte yandan Karaçam ile Nuruosmaniye mahalleleri arasında bulunan Balaban mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dik ve eğimli arazide alevlerle mücadelenin zor olması nedeniyle bölgeye yangın söndürme helikopteri de yönlendirildi.

Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı - 4

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangını söndürme çalışması, havadan ve karadan devam ediyor.

Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı - 5

ALEVLER EVLERE YAKLAŞTI, MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Nuruosmaniye Mahallesi ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Mahalle sakinlerinden Birol Yıldırım, evlerde kimsenin olmadığını söyledi.

Yangının yayıldığını ve söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, yangına müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı - 6

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boztepe Mahallesi Çatalkaya mevkisindeki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan ve ekiplerin çalışması soncu kontrol altına alınan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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