Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı

KARA YOLU KAPATILDI

Büyük oranda kontrol altına alınan ancak rüzgarın etkisiyle tekrar büyüyen yangının tamamen söndürülmesi için havadan ve karadan çalışmalar devam ediyor.

Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle ortaya çıkan alevler ve duman nedeniyle Mekece-Bilecik-Bozüyük kara yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Alevlerin yaklaştığı Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler köyü de tahliye ediliyor. Köy içinde kapı kapı gezen görevliler, vatandaşların ve hayvanların tahliyesine yardımcı oluyor.

Geniş alanda etkili olan yangın nedeniyle daha önce Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak ve Medetli köyleri boşaltılmıştı.