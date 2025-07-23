Sakarya'daki orman yangınında son durum: 6 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı
Orman yangınlarıyla mücadelenin üç gündür sürdüğü Sakarya'da yeni bir yangın başladı. Geyve'deki yangın nedeniyle Sakarya'nın Kütahya ve Afyonkarahisar'la bağlantısını sağlayan D-650 Karayolu'nda ulaşım aksadı. Tahliye edilen köy sayısı 6'ya ulaştı.
Sakarya'nın Geyve ilçesi Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesi sınırını geçen yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde hava araçlarının müdahaleye ara verdiği çalışmalar, gece boyunca karadan sürdü. Yangının söndürülmesi için günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı.