Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bölgeye su taşkınlarıyla gelen toprak ve taşlar evleri kullanılamaz hale getirdi.

Anadolu Ajansı 08.07.2021 - 14:16

Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 1

Sakarya'da etkili olan sağanağın ardından Akyazı ilçesinde dün meydana gelen selde yaşanan zararın boyutları ortaya çıkıyor.

Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 2

İlçe genelinde su taşkınlarına neden olan sağanakta zarar gören Gökçeler ve Azizağa mahallelerinde hayatın normale döndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 3
Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 4

Akçay Deresi'nin taştığı Gökçeler Mahallesi'nde evleri su basmasının yanı sıra selle taşınan toprak ve taşların binalar ile araçların bir kısmını kapattığı görülüyor.

Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 5

Selde evinin bir kısmı toprak altında kalan Mehmet Yılmaz, elinden geleni yapmasına rağmen suyun önüne geçemediğini belirterek, "Camı patlattı, direkt yatak odasının içine girdi. Komple balçık, çamur, taş... Kullanabileceğim üstümden başka bir eşya kalmadı" dedi.

Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 6

Muhtar Ali Kızmaz da yağmurlar nedeniyle oluşan seldeki zararın büyük olduğunu anlattı.

Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 7

Öte yandan karayolları ve belediye ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 8

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün, Akyazı ilçesinde şiddetli sağanak sonrası sel meydana gelmiş ve evinin önünde yıkılan direği düzeltmeye çalışırken sele kapılan Sami Özkul (78) kaybolmuştu.
Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 9
Özkul'un cesedine, suya düştüğü yere 2,5 kilometre mesafedeki Dokurcun Mahallesi Tenteres bölgesindeki Mudurnu Çayı'nda ulaşılmıştı.
Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 10
Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 11
Sakarya'daki selde meydana gelen hasar gün yüzüne çıktı - 12

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER