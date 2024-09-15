Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: “Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı”
Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 28 işçi yaralandı. Yaralılardan altısının durumu ağır. Fabrikada yaşanan patlamadan yaralı olarak kurtulan bir işçi, yaşadıklarını anlattı. “Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu.” diyen işçi Zafer Emanet, “4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı çevirdiğimde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu.” ifadelerini kullandı.
Sakarya’da faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi.Patlamada 28 işçi yaralandı.