Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: 4 saniye beyaz bir ışık yandı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada 28 işçi yaralandı. Yaralılardan altısının durumu ağır. Fabrikada yaşanan patlamadan yaralı olarak kurtulan bir işçi, yaşadıklarını anlattı. “Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu.” diyen işçi Zafer Emanet, “4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı çevirdiğimde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu.” ifadelerini kullandı.

Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: 4 saniye beyaz bir ışık yandı - 1

Sakarya’da faaliyet gösteren bir makarna fabrikasında patlama meydana geldi.

Patlamada 28 işçi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: 4 saniye beyaz bir ışık yandı - 2

6 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Yaralanan işçilerden 6'sının durumu ağır.

İşçilerin hastanedeki tedavileri sürerken, patlamada yaralanan işçilerden Zafer Emanet, patlama sırasında yaşadıklarını anlattı.
Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: 4 saniye beyaz bir ışık yandı - 3

"ÜSTÜMÜZDE KIYAFET KALMADI"

Patlamanı şiddetiyle fabrika içinde bir yıkıntı yaşandığını anlatan Emanet, “Öyle bir patladı ki üstümüzde kıyafet kalmadı, ayakkabılarımız uçtu.” dedi.

Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: 4 saniye beyaz bir ışık yandı - 4

"4 SANİYE BEYAZ BİR IŞIK YANDI"

Patlamanın çalıştıkları sırada yaşandığını söyleyen işçi Emanet, “4 saniye beyaz bir ışık yandı. Kafamı döndürdüğümde her yer yıkılmıştı ve içerisi yanıyordu.” dedi.

Sakarya’daki patlamadan yaralı kurtulan işçi dehşet anlarını anlattı: 4 saniye beyaz bir ışık yandı - 5

Emanet, bir süre içeriden çıkamadıklarını da anlattı.

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