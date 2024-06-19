Sakin Kent'te nüfus patlaması: Adım atacak yer kalmadı
9 günlük Kurban Bayramı tatilinde yerli turistin akın ettiği Muğla'da sahillerde boş yer kalmadı. Hafta sonuna kadar devam edecek bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin birçok ilinden yerli tatilciler araçları ile hala Muğla'ya giriş yapıyor. Sakin Kent olarak bilinen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde de adım atacak yer kalmadı. Kentin nüfusu 6 binden 80 bine yükseldi.
Türkiye'nin en önemli mavi yolculuk rotası durumundaki Gökova Körfezi uç noktasında yer alan Sakin Kent unvanlı ve günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Ula'nın Akyaka Mahallesi her bayram tatilinde olduğu gibi bu bayram tatilinde de yoğunluk olarak en süt seviyeye ulaştı.