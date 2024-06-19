Sakin Kent'te nüfus patlaması: Adım atacak yer kalmadı

Akyaka Muhtarı Feridun Özsoy, “Her bayram olduğu gibi Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallemiz yine bayram yoğunluğunu yaşıyor. Normalde yerleşik olarak 6 bin civarında nüfusumuz var. Bu bayram nüfusumuzun 15 katı kadar yaklaşık olarak 80 bin kişilik nüfusa ulaştı. Büyükşehir Belediyemiz, Ula Belediyemiz, altyapısı ile üst yapısı ile tatilcilerimizin daha iyi bir tatil geçirmeleri için var gücüyle çalışıyorlar. Ula Belediyesi'nin tek halk plajı vardı. Burada yapılan bir çalışma ile Azmak kenarı karşısında yer alan alanı plaj düzenlemesi yaparak halkımızın hizmetine açtık. Buranın da güvenliğini sağlayarak halka hizmet vermeye başladı. Bizim tatilcilerimizden istediğimiz hava sıcaklığı arttı, nem düştü. Halkımızın yangın konusunda hassas olmalarını istiyorum. Büyükşehir Belediyemiz, Ula Belediyemiz halkımıza hizmet vermeye devam ediyor. Jandarmamız halkımızın güvenliğini sağlıyor. Halkımızın iyi ve huzurlu bir şekilde tatillerin geçirmelerini ve hatasız kazasın evlerine geri dönmeleri tek dileğimiz” dedi.