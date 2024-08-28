"Sakın tüketmeyin, zehir saçıyor": Balığın kendisi bile dayanamayıp ölüyor!
İzmir'in Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkması sonrası denizde başlatılan temizlik çalışması devam ediyor. Uzmanlar, körfezden tutulan balıkların tüketilmemesi gerektiğine de dikkati çekerek "Balığın kendisi zaten dayanamayarak ölüyor. İnsanların tüketmesi halinde ciddi zehirlenme vakalarıyla karşılaşılabilir." diye konuştu.
İzmir'de 20 Ağustos'ta Bayraklı ilçesi Turan mevkisi sahiline ölü balıkların vurması ve kötü koku sorununun ortaya çıkmasının ardından kirliliğin giderilmesi için kurumların çalışmaları sürüyor.