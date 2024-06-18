Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir”

“Dünya Kenti”, “Medeniyetler Beşiği”, “Binbir Kilise” ve “40 Kapılı Şehir” olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri’nde toprak altındaki tarih, 8 ayrı noktada yürütülen kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 1

Kars’ta bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yerini alan Ani Ören Yeri'nde, tarihi eser ve kalıntıların gün yüzüne çıkartılması için aralarında sanat tarihçileri, arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerinde bulunduğu 35 kişilik ekip, 8 ayrı noktada kazı çalışması yapıyor.

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Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 2

Kazı çalışmalarıyla toprak altında bulunan tarih, yürütülen kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılarak Kars turizmine kazandırılıyor.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 3

Ani Ören Yeri’ndeki kazı çalışmalarına yeniden başladıklarını belirten Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, “Ani Ortaçağ’ın en önemli kentlerinden birisi, özellikle 10 ve 13’üncü yıllar arasında kentte çok aktif bir hayatın olduğunu söyleyebiliriz.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 4

Ani şu anda ayakta duran anıtsal eserleriyle değil, aynı zamanda toprak altında kazılmayı bekleyen eserleriyle de önemli bir kent, bizler de kazı statüsünde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 5

2024 yılı kazı ve koruma çalışmaları Haziran ayı itibarıyla başladı. 10 farklı üniversiteden, başta sanat tarihçileri olmak üzere içerisinde arkeologların, mimarların, restoretörlerinde dahil olduğu disiplinlerarası bir ekiple çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 6

“8 FARKLI NOKTADA KAZI YAPILIYOR”

Arslan, “8 farklı noktada kazı ve koruma çalışmalarımız devam ediyor. Selçuklu Çarşısı, Selçuklu konutları, Selçuklu mezarlığı, Selçuklu büyük hamamı geçen yıllardan devam eden çalışmalarımızdı.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 7

Bu yıl bunlara ek olarak Batı Aşot Surları dediğimiz alandaki kazı çalışmalarına bu yıl itibariyle başladık. Tabi burası Bagratlılar zamanında yapılan Ani’nin ilk dış surları ancak Selçukluların fethi ile birlikte bu dış surlar korunarak burası konut haline getirilmiş.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 8

Şimdi ekip arkadaşlarımızla birlikte bu mekanları da açığa çıkarmak için gayret sarf ediyoruz. Bunun haricinde bu yıl ilk kez girdiğimiz ve Divin Kapısı Kaya Mescidi adlandırdığımız mağaralar bölgesi bulunmakta, buradaki çalışmalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor” diye konuştu.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 9


Öte yandan Ani Ören Yeri’nde Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığındaki kazı çalışmaları 10 üniversiteden bilim insanları, sanat tarihçiler ile arkeologlar, mimarlar ve öğrencilerden oluşan 35 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Saklı tarih gün yüzüne çıkarılıyor! Dünya Miras Listesi'ndeki “40 Kapılı Şehir” - 10

Yürütülen kazı çalışmalarıyla Ani Ören Yeri’nde bulunan ve toprak altındaki tarihi eserler gün yüzüne çıkarılıyor.

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