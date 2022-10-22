Saksıda başladığı aronya üretimini 16 dekara çıkardı

ARONYA MEYVESİ NEDİR?

Aronya meyvesi görünüşü itibariyle orman meyvelerine benzemektedir. Kansere karşı etkisi ile tanınan Aronya meyvesi ülkemizde de yetiştirilmektedir.

Aronya meyvesi bağışıklığı artırır, enfeksiyonların tedavisinde kullanılır.

En yüksek C Vitamini ve antioksidan kaynağı olan aronyanın ana vatanı Kuzey Amerika'dır ve bu bitki, eskiden Kızılderililer tarafından soğuk algınlığı tedavisinde kullanılmıştır.

“Süper meyve” olarak adlandırılan aronya, kandaki kolesterol seviyesini dengede tutarak damar tıkanıklığının ve pıhtı oluşumunun önüne geçer. Kan damarlarını güçlendirmeye yardımcı olur.

Aynı zamanda aronya meyvesi, saman nezlesi, sinüzit ve astım semptomlarını hafifletmektedir.