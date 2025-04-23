Sakura ağaçları çiçek açtı

"JAPONYA'YA GİTMEYE GEREK YOK"

Elif Leventoğlu çiçeklerin güzelliğinin büyülediğini belirterek, "Çok güzeller. Şehrin kalabalığında çıkıp buraya gelmek çok güzel oldu. Ağaçlar, çiçekler çok güzel. Zaten çok kısa bir süre burada açıyorlar. Japonya'ya gitmeye gerek yok, burası da çok güzel. Zaten Türk-Japon dostluğu için de çok güzel bir yer yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Yalnızca kısa bir süre seyrine doyulan ve "kiraz çiçeği" anlamına da gelen "sakura" martın son haftası ile nisan ayının ilk haftası arasında çiçeklerini açıyor.