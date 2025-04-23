Sakura ağaçları çiçek açtı

Baltalimanı Japon Bahçesi'nde havanın ısınmasıyla çiçek açan sakuralar, ziyaretçilere görsel şölen yaşatıyor.

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İstanbul'daki park ve bahçelerde, korularda bulunan sakura ağaçları, havaların ısınmasıyla birlikte çiçeklenmeye başladı.

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Baltalimanı Japon Bahçesi'nde pembenin en güzel tonlarını bünyesinde barındıran sakuralar da ziyaretçilerine ilkbaharın güzelliğini sunuyor.

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Ağaçların oluşturduğu görsel şölen, ziyaretçileri büyülüyor.

Bahçeye gelenler, Japon kültüründe önemli bir yer tutan sakura ağaçlarının çevresinde fotoğraf çektirip anı ölümsüzleştiriyor.

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"JAPONYA'YA GİTMEYE GEREK YOK"

Elif Leventoğlu çiçeklerin güzelliğinin büyülediğini belirterek, "Çok güzeller. Şehrin kalabalığında çıkıp buraya gelmek çok güzel oldu. Ağaçlar, çiçekler çok güzel. Zaten çok kısa bir süre burada açıyorlar. Japonya'ya gitmeye gerek yok, burası da çok güzel. Zaten Türk-Japon dostluğu için de çok güzel bir yer yapılmış. Çok güzel düşünülmüş. Çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Yalnızca kısa bir süre seyrine doyulan ve "kiraz çiçeği" anlamına da gelen "sakura" martın son haftası ile nisan ayının ilk haftası arasında çiçeklerini açıyor.

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