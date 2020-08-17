Salda Gölü'nü bu kez de 'Kil banyosu' için tahrip ettiler

Türkiye'nin Maldivleri olarak da adlandırılan Salda Gölü bu kez de Kil arayalanların hedefinde. 'Gölde bulunan kil iyi geliyor' iddiası ile Salda'nın çevresine çukarlar açanlar adeta köstebek yuvasına çevirdi. Durumun fark edilmesi üzerine çukarlara girilmesi yasaklandı. Uymayanlara da para cezası...

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DHA 17.08.2020 - 19:52

Özellikle normalleşme adımları ile birlikte ziyarete açılan Salda Gölü'nü her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Daha önce de bir yüklenici firma tarafından tahrip edilen Salda, bu kezde Kil arayanların hedefi haline geldi.

Salda Gölü'nün sahilindeki çamurun cilde iyi geldiği söylentileri özellikle 'Beyaz Adalar' bölümünde çukurlar oluşmasına neden oldu.

Kil için açılan çukurlara girenler, vücutlarını çamurla kaplamaya başladı.

Durum fark edilince çukurlar kapatıldı.

Ayrıca ekipler, şezlong ve buna benzer malzemelerin kullanılması, çadır kurulması, ateş yakılması, şampuan, sabun gibi kozmetik ürünlerinin kullanılması, kıyıda çukur oluşturulması, çamur banyosu yapılması, gölün içinden ve kıyıdan kum ile çamur alınması ve sigara içilmesinin yasak olduğu yönünde uyarıda bulunuyor.

Kurallara uymayanlara ise 392 lira para cezası uygulanıyor.

Çukurların etrafı ahşap direkler ve halatlarla çevrildi.

Buralara girmenin yasak olduğu yönünde tabelalar hazırlandığı, bunların da önümüzdeki günlerde yerlerine konulacağı öğrenildi.