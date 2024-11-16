Salda Gölü can çekişiyor: 3 ayda 20 metre çekildi
Salda Gölü'nden endişe verici görüntüler paylaşıldı. 27 Temmuz'da suyun ulaştığı bir noktadan çektiği görüntüler ile önceki gün aynı noktadan çekilen görüntülerde, 20 metreye yakın su çekilmesi olduğunu ortaya çıktı. Dernekler, acil önlem çağrısında bulundu.
Burdur'un Yeşilova ilçesinde Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü'nde yoğun insan faaliyetleri ve kirlilik nedeniyle canlı organizmaların oluşturduğu beyaz adacıkların kararmaya başlamadığı görüldü.
Bunun yanı sıra, su çekilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.