Salda Gölü kumsalına açılan su kuyusuna tepki

“GÖL VE ENDEMİK TÜRLER ZARAR GÖRECEK”

Salda Gölü'nün gelecek nesillere aktarılabilmesi için beyaz kumullarına ve suyuna insan ayağının değmemesi gerektiğini söyleyen Şakar, "Eski orman binasının olduğu yerin turizme açılması yanlış. Göl çevresinde ne kadar çok plaj olursa hem göl ve çevresi hem de endemik türler o kadar çok zarar görecek. Göle girilmemesi, şehir turizmi olarak yararlanılmasını savunuyoruz” diye konuştu.