Salda Gölü ve Nemrut Kalderası için heyecanlı bekleyiş! "Mars'ın Türkiye'deki bir yansımasına örnek"

NEMRUT VE SALDA'NIN JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Listeye aday gösterilen Nemrut ve Salda'nın jeolojik özellikleri hakkında da bilgi veren Kazancı, şöyle devam etti:



"Nemrut'un şekli ve görsel güzelliğinin yanında hem volkanın koni şekli bozulmamış hem de kaldera (volkanik patlama sonucu toprağın çökmesiyle oluşan yer şekli) var. Volkanın püskürttüğü malzemenin büyük çoğunluğu da piroklastiktir. Salda Gölü ise artık bütün kamuoyu biliyor ki içindeki oluşumu Mars'ta hayat olabileceğine dair işaretler veriyor. Jezero kraterine benzediği için Mars'ın Türkiye'deki bir yansımasına örnek. Salda için gerekçemiz, Mars'ın geçmişi için Türkiye'den canlı örnek olması. Umarız biz de bu liste dolayısıyla Nemrut'u ve Salda'nın değerini bilir ve koruruz."