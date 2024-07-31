Salda Gölü ve Nemrut Kalderası için heyecanlı bekleyiş! "Mars'ın Türkiye'deki bir yansımasına örnek"
Türkiye'den Salda Gölü ile Nemrut Krater Gölü ve Kalderası'nın da aday gösterildiği "Dünyanın En Önemli 100 Jeolojik Miras Listesi"nin açıklanması heyecanla bekleniyor.
Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliğince (IUGS) başlatılan ve UNESCO tarafından da desteklenen proje kapsamında hayata geçilen "Dünyanın En Önemli 100 Jeositi (jeokojik miras) Listesi" için 14 Mart'ta "Ulusal ve Uluslararası Görünürlük İçin Türkiye'nin En Önemli 100 Jeolojik Mirası ve Anahtar Jeolojik Alanlarının Belirlenmesi Çalıştayı" düzenlendi.