Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak ünlenen Salda Gölü'nde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Ajansı 01.08.2020 - 20:54

Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 1
Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle "yeni normal" olarak nitelenen dönemle ziyaretçilerin ilgisini tekrar çekmeye başlayan Salda Gölü, bayram tatilinde vatandaşlardan ilgi gördü.
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 2
NASA'nın sosyal medya hesaplarından birinden yaptığı paylaşım ile Salda Gölü ile Mars'taki Jezero Krateri'nin jeolojik açıdan benzerlik gösterdiği duyurmasının ardından daha fazla ilgi görmeye başlayan Salda Gölü, görsel güzelliğiyle de ziyaretçilerini etkiliyor.
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 3
Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi kentlerden günübirlik doğa harikası gölü görmeye gelen tatilciler, Beyaz Adalar, Halk Plajı ve Tabiat Parkı'nda bölgesinde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler, sıcak hava nedeniyle zaman zaman göle girerek serinlemeye çalıştı.
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 4
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 5
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 6
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 7
Salda Gölü'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor - 8

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