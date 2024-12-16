Salda Gölü'nde tehlike çanları! 5 yılda, 3 kilometrekarelik alan kayboldu
Türkiye'de son yıllarda birçok göl ve su kaynağında yaşanan kuraklık, Salda Gölü'nde de derinden hissediliyor. Gölün yaklaşık 44 kilometrekare olan yüzey alanının, son 5 yılda 41 kilometrekarenin çok altına düştüğünü açıklandı.
Burdur'da Mars gezegenindeki toprak yapısına benzerliğiyle bilinen, turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla ünlü Salda Gölü'nde, beyaz adacıkların kararmaya başlamasının yanı sıra, su kaybı da yaşanıyor.