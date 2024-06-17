Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü: Etrafına asfalt döküldü
Son yıllarda iç turizmin gözdeleri arasında yer alan Salda Gölü'nün batı kesimine asfalt döküldü. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Başkanı Dr. Erol Kesici uygulamayı eleştirken, yağışlarla birlikte göldeki kumullara beyaz rengi veren canlılığı öldüreceğini söyledi.
TTKD bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Salda Gölü'nün beyaz kumul ve turkuaz renklerinin en yoğun olduğu Kayadibi bölgesinde yıllar önce yol yapılmasının göl ekosistemine büyük zarar vereceği yönünde çok kez bilimsel uyarıda bulunmalarına rağmen, önceki yıllardan bugüne devam ettirilen yol yapım çalışmalarını eleştirdi.