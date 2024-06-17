Salda Gölü'nde tepki çeken görüntü: Etrafına asfalt döküldü

Yıllar önce yapılan yol nedeniyle, insan faaliyetlerinden korunması gereken gölün yarı çevresinin yapılaşmaya da açıldığını kaydeden Dr. Erol Kesici, “Ayrıca bu alanda zengin manyezit yatakları var. Göl kıyısından dağın eteklerine kadar yükselen bu doğal kaynağın, göl ekosistemi arasındaki bağlantısı yol yapımıyla kesilmiştir. Bu yolun bulunduğu alan, yüzde 90'dan daha fazla magnezyum ve demirce zengin, koyu renkli mineral içeren göl ortamında oluşmuş kayaçların yer aldığı çökellerle kaplı alandır. Bu her bakımdan çok değerli olan hidratlı karbonatlar biyomineralizasyonla adeta karnabaharın oluşması gibi büyümekte olduğundan yıllar öncesinde, her biri canlılık özelliği içeren tohumlar olduğu içim bu beyaz kayaçların ve tortul çökellerin bulunduğu yerlere 'ayakkabınızla bile basmayın' uyarısında bulunmuştum. Ama bugün Salda Gölü'nün suyu ve beyazlıkları kararmakta ve tehlike altında" dedi.