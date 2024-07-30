Salda Gölü’nde tepki çeken kareler: “Mavi gezegen S.O.S veriyor”
Son yıllarda iç turizmin gözdeleri arasında yer alan Salda Gölü’nde son günlerde yaşanan su çekilmesi nedeniyle canlı organizmalar beyaz adacıklar oluşturdu. Bölgedeki yoğun kalabalık nedeniyle bu adacıklar kararmaya başladı. Gölün çevresindeki kirlilik ise tepki çekti. Salda Gölü Koruma Derneği, gölün kuruyan alanlarındaki çatlakları da görüntüledi.
Salda Gölü için koruma bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kurulan Salda Gölü Koruma Derneği yönetimi, son günlerde bazı bölgelerinde kuruma ile beyaz kumullar ve adacıklarında kararma tespit edilen ve yoğun insan faaliyetleri sebebiyle göl etrafındaki çöpler ile diğer zarar verici çeşitli unsurlara yönelik görüntü ve fotoğraf paylaşımlarıyla uyarıda bulundu.