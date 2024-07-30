Salda Gölü’nde tepki çeken kareler: “Mavi gezegen S.O.S veriyor”

GÖL KURUYOR

Salda Gölü’nün kuruduğuna da işaret edilen açıklamalarda, “Mavi gezegen S.O.S veriyor. Kıyılardaki çatlaklar ve kuruma, gölün hızla tükenişini gösteriyor. Acil önlem alınmazsa, bu doğa harikası ve ekosistemi, geri dönüşü olmayacak şekilde zarar görebilir.” diye uyarı yapıldı.

Dernek yönetimi, ayakkabıyla bile basılmaması gerektiği belirtilen göl kenarındaki araç izlerini de şu sözlerle paylaştı:

“Salda Gölü'ne tekrar kepçe sokulmuş. Bravo, doğa katliamında ısrarcıyız. Gölü kum havuzu sanan zihniyet sayesinde yakında Salda'yı sadece kartpostallarda göreceğiz. ‘Bozulmadık yer bırakmayalım’ projesi tüm hızıyla devam ediyor. Bu görüntüler 25 Temmuz 2024 tarihinde kaydedildi.”