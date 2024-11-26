Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası

İstanbul’un Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde art arda 7 cinayet işleyen, ardından yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri neden işlediği hala araştırılıyor. 33 yaşındaki adamın bir döenm psikolojik tedavi gördüğü öne sürülürken işlettiği berber salonunda havalı tüfekle atış talimleri yaptığı iddia edildi.

Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 1

İstanbul'da 33 yaşındaki bir saldırganın gerçekleştirdiği aile katliamı kamuoyunun gündeminde.

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İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı

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Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 2

Eşini, çocuğunu, annesini, babasını, akrabalarını katledip ardından intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri neden işlediği araştırılıyor.

Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 3

Bahtiyar Aladağ'ın akrabaları kendisinin "temiz bir çocuk" olduğunu ifade edip olayın şaşkınlık yarattığını dile getirdi.

Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 4

UYUŞTURUDAN 3 KAYDI VARMIŞ

Saldırganın uyuşturucudan 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 5

YARDIM ÇIĞLIKLARI

Olay sırasında Aladağ'ın anne ve babasını öldürdüğü evde yaralanan kız kardeşi, pencereye çıkıp mahalle sakinlerinden yardım istediği belirlendi.

Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 6

Kuaförlük yapan Aladağ'ın son dönemde işlerini iyice aksattığı ve iş yerinde havalı tüfekle atış talimi yaptığına yönelik iddialar dikkat çekti.

Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 7

PLANLI MI?

Bu bilgi olayın planlı olabileceğine işaret ederken Aladağ'ın bir dönem ruh ve sinir hastalıkları merkezinde tedavi gördüğü de öne sürüldü.

Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası - 8

Soruşturma kapsamında "Cinayetleri uyuşturucunun etkisiyle mi işledi? Uzun süreli bir rahatsızlığın veya anlık bir krizin etkisi var mı? Silahı nasıl elde etti?" gibi soruların cevapları araştırılıyor.

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