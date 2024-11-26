Saldırgan ev ev dolaşıp nasıl katliam yaptı? Dükkanda atış talimi ve uyuşturucu iddiası
İstanbul’un Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde art arda 7 cinayet işleyen, ardından yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ'ın cinayetleri neden işlediği hala araştırılıyor. 33 yaşındaki adamın bir döenm psikolojik tedavi gördüğü öne sürülürken işlettiği berber salonunda havalı tüfekle atış talimleri yaptığı iddia edildi.
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