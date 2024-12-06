Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor

Salgın hastalıklardan korunmak için taze sıkılmış portakal suyu büyük ilgi görüyor. C vitamini zengini olan portakal suyu bağışıklık güçlendirici etkisiyle kışın hastalıklardan korunmak isteyenlerin doğal ilacı oluyor.

Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor - 1

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehirli vatandaşlar, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için C vitamini açısından zengin olan taze sıkılmış portakal suyuna yöneliyor.

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Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor - 2

Arifiye Mahallesi Köprübaşı Esnafı Ersin Tuna, vatandaşların özellikle sağlık açısından nar suyunu da çokça tercih ettiğini belirtti.

Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor - 3

Tuna, havaların soğukluğuna dikkat çekerek “Tabii genelde bu soğukta dışarıda pek içemedikleri için litrelik olan şişelerde alıp evlerine götürüp öyle içiyorlar. Temennimiz inşallah havalar biraz iyi gider ve bizler de çalışırız” dedi.

Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor - 4

Fiyatların oldukça ucuz kaldığını dile getiren Tuna, “Bir bardak çayın 15-20 lira olduğu yerde meyve sularımızın fiyatları çok ucuz. Hem de daha sağlıklı” ifadesini kullandı.

Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor - 5

Adana ve Hatay bölgelerindeki portakallardaki kuraklıkların piyasa fiyatlarına henüz yansımadığını belirten Tuna, “Bizim portakallarımız şu an Adana’dan geliyor ama tabii ki fiyatlar kuraklıktan dolayı etkilenebilir.

Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor - 6

Portakal suyu ve nar suyu fiyatlarının küçük bardakta 20, orta bardakta 30 ve büyük bardakta 40 lira” şeklinde konuştu.

Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor - 7
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