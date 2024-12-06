Salgın hastalıktan korunmak isteyen evine alıp götürüyor: Kış mevsiminde yoğun ilgi görüyor
Salgın hastalıklardan korunmak için taze sıkılmış portakal suyu büyük ilgi görüyor. C vitamini zengini olan portakal suyu bağışıklık güçlendirici etkisiyle kışın hastalıklardan korunmak isteyenlerin doğal ilacı oluyor.
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehirli vatandaşlar, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklardan korunmak için C vitamini açısından zengin olan taze sıkılmış portakal suyuna yöneliyor.