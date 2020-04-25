Salgın hastanesi inşaatında son durum

Atatürk Havalimanı'nda inşaatı devam eden salgın hastanesinin bazı bölümlerinde çalışmalar tamamlandı.

Abone ol Paylaş







DHA 25.04.2020 - 13:32

Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı salgın hastanesi inşaatında bina yapım çalışmaları devam ediyor.

Hastanenin bazı bölümlerinin çatışlarının da tamamlandığı görülürken, bir yandan da çevre düzenlemesine başlanıldı.

Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının yakın bir zamanda tamamlanıp hizmete açılması bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki salgın hastanesinin oluşturulacağını duyurmuştu.