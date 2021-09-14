Salgın korkusu İstanbul'da toplu taşıma kullanımını yarı yarıya düşürdü

Bu yıl aynı dönemde ise toplu ulaşım kullanımı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 562 milyon 117 bin 871 kişi olarak kayıtlara geçti.

Salgından önce 2019 yılının ilk 6 ayı ile bu yılın aynı dönemi arasında ise yüzde 49'luk düşüş yaşandı.



Aylık bazda en çok düşüsün ocak ayında yaşandığı görüldü.