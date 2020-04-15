Salgın sonrası açık büfe tarih olacak

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bağcı, turistlerin yeme-içme alışkanlığında da ciddi değişiklikler yaşanacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdiye kadar açık büfelerin yer aldığı her şey dahil konsepti Türkiye
'nin öne çıktığı turizm şekliydi. Onlarca, hatta yüzlerce turistin sıraya girdiği, herkesin aynı kepçe veya aparatlarla yemekleri, salataları, tatlıları aldığı açık büfeler artık tercih edilmeyecek. O karpuzdan heykellerin, onlarca çeşit tatlının, çorbanın, yemeğin veya salatanın yer aldığı açık büfeler cazibesini kaybedecek."