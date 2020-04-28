Salgının bitmesini bekliyorlar

Corona virüs salgını deniz taşımacılığını da vurdu. Ülkeler arası ticaretin durma noktasına gelmesiyle yük bulamayan gemiler Zeytinburnu açıklarına demirlemeye başladı. Corona virüs salgınına karşı alınan önlemler, ülkeler arası ticareti de durma noktasına getirdi. Bu nedenle yük bulamayan onlarca gemi, Zeytinburnu açıklarına demirledi. Salgının geçmesini bekleyen gemilerin sayısı yeni katılımlarla birlikte gün geçtikçe artıyor. Gemilerde zorunlu olarak bulunması gereken personelin ihtiyaçları ise bağlı oldukları acentelere ait küçük teknelerle sağlanıyor. Acente tekneleri gün boyu gemiler arasında mekik dokuyor. Gemilerin demirli oldukları sürelerde bakımlarının yapıldığı, ambarlarının havalandırıldığı öğrenildi. Zeytinburnu sahiline demirleyen onlarca gemi havadan fotoğraflandı.