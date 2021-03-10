Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

''BİR İYİYİ KAYBETTİK'' Cenazeye katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Memişoğlu'nun komşusu olduğunu belirterek, "Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Benim komşumdu. Uzun yıllar tanıştığımız ve hep iyi insan olarak tanıdığım bir insandı. Bugün bir iyiyi kaybettik. Mekanı Cennet olsun başımız sağ olsun" dedi.

Cenazeye katılan İbrahim Yılmaz ise "Salih hocayı çok severdik. Kendisi gerçekten devletimize milletimize çok güzel işler yaptı. Bizim aile dostumuz o. Burak Memişoğlu benim çok yakın arkadaşım. Hoca toplum tarafından çok sevilen birisiydi. Ülkemiz için çok güzel şeyler yaptı. Biz de kendisine rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.