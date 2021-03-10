Salih Memişoğlu son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde dün uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kamuoyunda kendisini 'bioenerji ve metafizik uzmanı' olarak tanıtan Salih Memişoğlu, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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DHA 10.03.2021 - 16:21
Çıkan tartışma sonrası Mustafa Öztürk, belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö.'ye kurşun yağdırdı. Olayda, Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti. Osman Ö. ise yaralandı.
'Ünlülerin hocası' olarak bilinen Memişoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı.
Fatih Camii'ndeki cenazeye Memişoğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, yazar Abdurrahman Dilipak, Osman Gökçek ve çok sayıda ünlü iş insanı katıldı.
Memişoğlu'nun oğlu Burak Memişoğlu taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Memişoğlu, Bağcılar, Kirazlı'da bulunan aile kabristanında defnedildi.
''BİR İYİYİ KAYBETTİK''
Cenazeye katılan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Memişoğlu'nun komşusu olduğunu belirterek, "Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Benim komşumdu. Uzun yıllar tanıştığımız ve hep iyi insan olarak tanıdığım bir insandı. Bugün bir iyiyi kaybettik. Mekanı Cennet olsun başımız sağ olsun" dedi.
Cenazeye katılan İbrahim Yılmaz ise "Salih hocayı çok severdik. Kendisi gerçekten devletimize milletimize çok güzel işler yaptı. Bizim aile dostumuz o. Burak Memişoğlu benim çok yakın arkadaşım. Hoca toplum tarafından çok sevilen birisiydi. Ülkemiz için çok güzel şeyler yaptı. Biz de kendisine rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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