Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek

Saliha hemşireden alınan kan örneği ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Böylelikle kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiriyle balkondan atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak. Soruşturmanın gidişatı da buradaki sonuçlara göre ilerleyecek.