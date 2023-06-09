Saliha hemşirenin şüpheli ölümünü, kan testi çözecek
Aksaray'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'den alınan kan örneği, Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki testle Saliha Tuncel'in alkol, uyuşturucu ya da ilaç alıp, almadığı belirlenecek. Daha sonra kendi isteğiyle aldığı veya zorla verilen herhangi bir maddenin tesiri altında atladığı veya atıldığının belirlenmesi konusunda uzmanlar değerlendirmede bulunacak ve soruşturmanın seyri bu yönde ilerleyecek.
Kentteki özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düştü. Hastaneye kaldırılan Tuncel, kurtarılamadı.