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Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye başkanı kimdir? Salihli Belediye başkan adayları

Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye Başkanı kimdir? Salihli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Salihli Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Salihli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Salihli yerel seçim sonuçları..

Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye başkanı kimdir? Salihli Belediye başkan adayları - 1

SALİHLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Salihli Belediyesini 52.620 alınan oy ve %50.15 oy oranı ile MHP adayı Zeki Kayda kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP%50.15
  • CHP%47.66
  • ERTAN GÖKÇE%0.67
  • Saadet Partisi%0.63
  • Vatan Partisi%0.51
  • BTP%0.38

TÜRKİYE HABERLERİ

Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye başkanı kimdir? Salihli Belediye başkan adayları - 2

SALİHLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Salihli Belediyesi Başkanı Zeki Kayda Kimdir?

1958 Salihli doğumlu olan Zeki KAYDA, evli ve 2 çocuk babasıdır. Sırası ile Yılmaz Köyü İlkokulu, Salihli Ortaokulu ve Salihli Endüstri Meslek Lisesini bitirmiştir. Üniversiteyi ise Ankara Gazi Teknik Eğitim Fakültesinde okumuş ve 1981 yılında mezun olmuştur. Tarsus Endüstri Meslek Lisesi, Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesi ve Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik ve bölüm şefliği yapmıştır.

1990-2010 yılları arasında Salihli EML´ de Müdür Yardımcılı ve Okul Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

2010-2011 yıllarında Turgutlu ve Alaşehir Endüstri Meslek Liselerinde Okul Müdürlüğü görevini yürütmüştür.

02.08.2011-13.01.2014 tarihleri arasında da Özel Salihli Koleji Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ayrıca MEB Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü´nde İletişim, İnsan İlişkileri, Toplam Kalite Yönetimi ve mevzuat Konularında hizmet içi eğitim seminerlerinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır.

30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Salihli Belediye Başkanlığı´nı kazanan Zeki KAYDA 31 Mart 2019 tarihinde ki Yerel Seçimleri de kazanarak ikinci dönem Salihli Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye başkanı kimdir? Salihli Belediye başkan adayları - 3

SALİHLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ZEKİ KAYDA
  • MAZLUM NURLU
  • HAMZA ŞAHİN
  • İSMAİL ASİLTÜRK
  • NAHİT OĞAN
  • MEHMET TOBİN
  • UYSAL CURACI
  • AYDIN DALKIRAN
  • CEVDET YILDIZ
  • MURAT YEŞİL
  • MEHMET ANIL KORKMAZ
  • HÜMEYRA ER
  • ŞERİFE ÖZ
  • MUHAMMED BAYAR
  • İRFAN AKKOYUN
  • OSMAN CAN
  • METİN SEPETÇİ
  • ONUR ÖZCAN
Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye başkanı kimdir? Salihli Belediye başkan adayları - 4

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