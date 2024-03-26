Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye başkanı kimdir? Salihli Belediye başkan adayları
Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye Başkanı kimdir? Salihli Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Manisa Salihli Belediyesini hangi parti kazandı ve Manisa Salihli Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Manisa Salihli yerel seçim sonuçları..
SALİHLİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Manisa Salihli Belediyesini 52.620 alınan oy ve %50.15 oy oranı ile MHP adayı Zeki Kayda kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP%50.15
- CHP%47.66
- ERTAN GÖKÇE%0.67
- Saadet Partisi%0.63
- Vatan Partisi%0.51
- BTP%0.38