Salihli Belediyesi hangi partide? Salihli Belediye başkanı kimdir? Salihli Belediye başkan adayları

SALİHLİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Salihli Belediyesi Başkanı Zeki Kayda Kimdir?

1958 Salihli doğumlu olan Zeki KAYDA, evli ve 2 çocuk babasıdır. Sırası ile Yılmaz Köyü İlkokulu, Salihli Ortaokulu ve Salihli Endüstri Meslek Lisesini bitirmiştir. Üniversiteyi ise Ankara Gazi Teknik Eğitim Fakültesinde okumuş ve 1981 yılında mezun olmuştur. Tarsus Endüstri Meslek Lisesi, Gaziantep Mehmet Akif Ersoy Endüstri Meslek Lisesi ve Balıkesir Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik ve bölüm şefliği yapmıştır.



1990-2010 yılları arasında Salihli EML´ de Müdür Yardımcılı ve Okul Müdürlüğü görevini yürütmüştür.



2010-2011 yıllarında Turgutlu ve Alaşehir Endüstri Meslek Liselerinde Okul Müdürlüğü görevini yürütmüştür.



02.08.2011-13.01.2014 tarihleri arasında da Özel Salihli Koleji Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Ayrıca MEB Erkek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü´nde İletişim, İnsan İlişkileri, Toplam Kalite Yönetimi ve mevzuat Konularında hizmet içi eğitim seminerlerinde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır.



30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Salihli Belediye Başkanlığı´nı kazanan Zeki KAYDA 31 Mart 2019 tarihinde ki Yerel Seçimleri de kazanarak ikinci dönem Salihli Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.