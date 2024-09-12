Salim Güran'ın Antalya'daki sır görüşmesi: WhatsApp konuşmaları ve arama kaydı ortaya çıktı
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın yeğeninin kaybolduğu gün saat 16.43’ten sonra 5 kez aradığı kuzeni Mehmet Şerif Güran, sır telefon görüşmesini anlattı. Güran, "Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu." dedi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
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