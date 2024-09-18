Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran cinayeti soruştumasındaki silinen WhatsApp konuşmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Meta yetkililerinin "WhatsApp yazışmalarını biz kaydedip depolamıyoruz dolayısıyla verme imkanımız yok." dediğini aktardı.

Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 2

SİLİNEN MESAJLARDA NE VARDI?

Tutuklu amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının da soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun gerçekliği soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.

Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 3

META, KONUŞMALARI GÖNDERECEK Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajların geri getirilip getirilmeyeceğine ilişkin açıklama yaptı.

Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 4

Meta'nın bütün platformlarına temsilcilerin atandığını hatırlatan Uraloğlu, "Her halükarda muhattabımız var." dedi.

Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 5

Meta ile görüşme sağlandığını ancak mesajları depolamadıklarını dile getirdiğini aktaran Uraloğlu, "Bildiğimiz kadarıyla dünyanın hiçbir yerinde verilmedi." diye konuştu.

Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 6

Çözüme ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Ancak bulut teknolojileriyle depolanmışsa oradan bulunur. Ulaşabildiğimiz kadarıyla biz bilgileri kendilerine vermeyi sürdürüyoruz." dedi.

Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 7

SORUŞTURMADA SON DURUM

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama - 8

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı..

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