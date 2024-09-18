Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da 8 yaşında katledilen Narin Güran cinayeti soruştumasındaki silinen WhatsApp konuşmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Meta yetkililerinin "WhatsApp yazışmalarını biz kaydedip depolamıyoruz dolayısıyla verme imkanımız yok." dediğini aktardı.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.