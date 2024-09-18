Salim Güran'ın sildiği mesajlarda ne vardı? Meta, konuşmaları gönderecek mi? Uraloğlu'ndan açıklama

SİLİNEN MESAJLARDA NE VARDI?

Tutuklu amca Salim Güran'ın sildiği WhatsApp mesajlarının da soruşturmada kritik öneme sahip olduğu değerlendiriliyor.

Amca, silinen mesajların Narin ile ilgili olmadığını iddia etse de bunun gerçekliği soruşturma sürecinde ortaya çıkacak.