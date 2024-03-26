Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye başkan adayları

SALIPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Salıpazarı Belediyesi Başkanı Halil Akgül Kimdir?





1964 yılında Salıpazarı'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Gökçeli İlköğretim okulunda tamamladı.



1980 yılında Samsun Ticaret Lisesinden mezun oldu.1999 yılından itibaren Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürütmekte olan Belediye Başkanı Halil AKGÜL 2004 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İl Genel Meclis Üyesi Seçildi.



İl Genel Meclisinde Denetim Komisyon Başkanlığı,Ticaret ve Sanayi Komisyonu Başkanlığı ile İl Daimi Encümenliği görevlerinde bulundu.



29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Salıpazarı Belediye Başkanlığına seçildi.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.