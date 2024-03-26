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Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye başkan adayları

Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye Başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Salıpazarı Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Salıpazarı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Salıpazarı yerel seçim sonuçları..

Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye başkan adayları - 1

SALIPAZARI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Salıpazarı Belediyesini  9.630 alınan oy ve %61.36 oy oranı ile AK Parti adayı Halil Akgül kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%61.36
  • İyi Parti%32.22
  • Saadet Partisi%3.90
  • BBP%0.99
  • BTP%0.64
  • DP%0.46
  • Diğer%0.43

TÜRKİYE HABERLERİ

Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye başkan adayları - 2

SALIPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Salıpazarı Belediyesi Başkanı Halil Akgül Kimdir?

1964 yılında Salıpazarı'nda doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Gökçeli İlköğretim okulunda tamamladı.

1980 yılında Samsun Ticaret Lisesinden mezun oldu.1999 yılından itibaren Salıpazarı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevini yürütmekte olan Belediye Başkanı Halil AKGÜL 2004 Yılı Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden İl Genel Meclis Üyesi Seçildi.

İl Genel Meclisinde Denetim Komisyon Başkanlığı,Ticaret ve Sanayi Komisyonu Başkanlığı ile İl Daimi Encümenliği görevlerinde bulundu.

29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden Salıpazarı Belediye Başkanlığına seçildi.

 Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye başkan adayları - 3

SALIPAZARI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • OSMAN YÜKSEL
  • İSMAİL KAHRAMANOĞLU
  • REFAETTİN KARACA
  • ALİM ÇAKIR
  • ERCAN GÜMÜŞ
  • AYDIN BİRCAN
  • AYHAN YAZAR
  • ÖMER KARAKUŞ
  • AHMET GÜR
Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye başkan adayları - 4

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