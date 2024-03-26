Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye başkan adayları
Salıpazarı Belediyesi hangi partide? Salıpazarı Belediye Başkanı kimdir? Salıpazarı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Salıpazarı Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Salıpazarı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun Salıpazarı yerel seçim sonuçları..
SALIPAZARI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun'un Salıpazarı Belediyesini 9.630 alınan oy ve %61.36 oy oranı ile AK Parti adayı Halil Akgül kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%61.36
- İyi Parti%32.22
- Saadet Partisi%3.90
- BBP%0.99
- BTP%0.64
- DP%0.46
- Diğer%0.43