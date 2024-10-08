Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu
Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Kapalı oturum nedeniyle TBMM’deki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Kapalı oturum öncesi açılış konuşması yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz.” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendiriyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum gerçekleşiyor.