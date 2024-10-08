Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, İsrail tehdidi gündemiyle toplandı. Kapalı oturum nedeniyle TBMM’deki basın büroları boşaltıldı, kapılar kilitlendi. Kapalı oturum öncesi açılış konuşması yapan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz.” dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, kapalı oturumda milletvekillerini bilgilendiriyor.

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu - 1

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturum gerçekleşiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu - 2

Bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kapalı oturum öncesinde, Meclis’teki basın büroları boşaltıldı.

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu - 3

Meclis çalışanları büroların kapılarını kilitledi.

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu - 4

KURTULMUŞ: EMİN ADIMLARLA İLERLEMELİYİZ

Meclis’teki kapalı oturumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, bölgedeki ateşin söndürülmesi için Türkiye’nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Meclis Başkanı, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz.” diye konuştu.
Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu - 5

BAKANLAR BİLGİ VERİYOR

Meclis’teki kapalı oturumda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerine bölgedeki son gelişmelerle ilgili bilgi veriyor.

Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu - 6

KONUŞULANLAR 10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum tutanakları ve özetleri, 10 yıl sonra yayımlanabilecek.

DAHA FAZLA GÖSTER