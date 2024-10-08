Salon boşaltıldı, kapılar kilitlendi: Meclis'te İsrail tehdidi oturumu

KURTULMUŞ: EMİN ADIMLARLA İLERLEMELİYİZ

Meclis’teki kapalı oturumun açılış konuşmasını TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, bölgedeki ateşin söndürülmesi için Türkiye’nin üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini söyledi.

Meclis Başkanı, “Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarına karşı TBMM olarak birlik beraberlik içinde emin adımlarla ilerlemeliyiz.” diye konuştu.