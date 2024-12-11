Şam zindanında 14 ay! Manisalı Engin yurda döndü... Suriye'de yaşadıklarını tek tek anlattı
Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden yaklaşık 14 ay önce "Gazze’ye savaşmaya gidiyorum." diyerek çıkan, Suriye’de rejim güçleri tarafından tutuklanan Engin Arslan özgürlüğüne kavuşmasının ardından evine geri döndü. Ailesi tarafından kapı önünde karşılanan Arslan yaşadıklarını ve gördüğü işkenceyi annesinin gözyaşları eşliğinde anlattı.
Engin Arslan, Gazze’ye gitmek için geçen yıl 11 Ekim’de evlerinden ayrıldı.
3 çocuklu Arslan ailesinin 2 oğlundan biri olan Engin Arslan, Hatay’dan kaçak yollarla girdiği Suriye’de yakalandı.
En son ablasına bir camide dinlendiğini belirten mesaj atan Engin Arslan’dan bir daha haber alınamadı.