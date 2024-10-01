Şambrel faciasında işletmeciye 24 taksitle adli para cezası

İŞLETMECİ ASLİ KUSURLU BULUNDU

Dosya kapsamında atanan bilirkişinin oluşturduğu raporda; olayın bir kaza olduğu, kayak pistini işletmenin pist içinde bazı basit nitelikli tedbirleri almasına rağmen kazaya mani olamadığı, işletmecinin 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik uygulamalarından genel olarak habersiz olduğu veya bunların gereklerini yerine getirmediği tespit edildi.

Raporda da bu nedenle restoran ve kayak pisti işletmesini yapan İ.T.'nin bu olayda asli kusurlu olduğu, kusur oranının ise taksiri savcılığın olmak kaydıyla teknik açıdan yüzde 70 olacağının öngörüldüğü ifadeleri yer aldı.

Paloluoğlu'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise yön kontrolü, durma ve yavaşlama kontrolü olmayan şambrelle riski olarak kaymaya kendi iradesi ile onay verdiği, olası riski ve kazayı öngöremediği, bu sebeple tali kusurlu olduğu ve kusur oranının yüzde 30 olabileceğinin öngörüldüğü belirtildi.