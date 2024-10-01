Şambrel faciasında işletmeciye 24 taksitle adli para cezası
Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir işletmede şambrelle kaydığı sırada yaklaşık 3 metre yüksekten düşen Tuğba Paloluoğlu'nun ölümüne ilişkin davada tutuksuz yargılanan işletmeci İ.T., 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İndirimli olan cezanın 45 bin 500 TL adli para cezasına çevrilerek sanığın 24 ay taksitle ödemesine karar verildi.
Kartepe'deki bir tesiste şambrelle kayan Tuğba Paloluoğlu (50), 14 Ocak'ta saat 17.30 sıralarında pistten çıkarak yaklaşık 3 metre yüksekten düştü.
Ağır yaralanan Paloluoğlu, yakınları ve işletmeciler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Paloluoğlu, kurtarılamadı.
Paloluoğlu'nun oğulları Murathan Yaşık (26) ile Muhammed Yaşık (23) işletmedeki pistin yanındaki tel örgülerde açıklık olduğunu iddia edip şikayetçi oldu.