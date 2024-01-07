Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi
Aydın’ın Didim ilçesinde tekne ile denize açıldıktan sonra bird aha kendisinden haber alınmayan iş insanı Yasin Cinkaya’yı arama çalışmaları sürerken, Yunanistan’ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Cinkaya’ya ait olup olmadığının belirlenmesi için Cinkaya’nın ailesinden DNA örneği alındı.
Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, 13 Aralık günü saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan, “FBR” isimli teknesi ile denize açıldı.
Bir süre sonra Cinkaya’dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya’nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı.Cinkaya’nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu.