Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi

AİLEDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Cinkaya ailesinin avukatı Harun Ümit Eren, aileden cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA örneği alındığını söyledi.

Bir açıklama yapan avukat Eren, “Durumun aciliyeti gereği, müvekkil yakınları, bu sabah erken saatlerde Didim Devlet Hastanesi'ne giderek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere DNA testi için kan, saç kılı ve tükürük örnekleri vermişlerdir. Ailenin temennisi, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Yunan makamları nezdinde kimliklendirme çalışmalarının bir an önce sona erdirilerek olayın aydınlatılmasıdır. Bu amaçla tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı.