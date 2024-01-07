Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde tekne ile denize açıldıktan sonra bird aha kendisinden haber alınmayan iş insanı Yasin Cinkaya’yı arama çalışmaları sürerken, Yunanistan’ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin Cinkaya’ya ait olup olmadığının belirlenmesi için Cinkaya’nın ailesinden DNA örneği alındı.

Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi - 1

Faber Mermer Yönetim Kurulu Üyesi, evli ve 2 çocuk babası Yasin Cinkaya, 13 Aralık günü saat 12.00 sıralarında Didim ilçesindeki marinadan, “FBR” isimli teknesi ile denize açıldı.

Bir süre sonra Cinkaya’dan haber alamayan ailesi, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Akbük açıklarında yapılan arama sonucunda Cinkaya’nın teknesi, otomatik pilotta motoru çalışır halde bulundu ancak kendisine ulaşılamadı.

Cinkaya’nın cep telefonu ile özel eşyaları da teknede bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi - 2

Sahil Güvenlik Komutanlığı görevlilerince tekne marinaya çekildi, inceleme yapıldı. Cinkaya için hem denizden hem havadan hem de karadan arama çalışmaları başlatıldı; ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi - 3

Bölgede karadan ve havadan arama çalışmaları sürerken, Yunanistan’ın Samos Adası sahilinde bir erkek cesedi bulunduğu yönünde bilgi geldi. Cesedin Cinkaya’ya ait olabileceği üzerinde durulduğu bildirildi.

Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi - 4

AİLEDEN DNA ÖRNEKLERİ ALINDI

Cinkaya ailesinin avukatı Harun Ümit Eren, aileden cesedin kimliğinin belirlenmesi için DNA örneği alındığını söyledi.

Bir açıklama yapan avukat Eren, “Durumun aciliyeti gereği, müvekkil yakınları, bu sabah erken saatlerde Didim Devlet Hastanesi'ne giderek İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere DNA testi için kan, saç kılı ve tükürük örnekleri vermişlerdir. Ailenin temennisi, İzmir Adli Tıp Kurumu ve Yunan makamları nezdinde kimliklendirme çalışmalarının bir an önce sona erdirilerek olayın aydınlatılmasıdır. Bu amaçla tüm ilgili kurumlarla iş birliği içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.” ifadelerini kullandı.
Samos Adası’ndaki ceset Türk iş insanının mı? Ailesi bugün DNA örneği verdi - 5
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