Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu

Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan güreşçi deve, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı. 19 yaşında ve 1 ton ağırlığında olan 'Çapkın' isimli deve için 40 bin lira isteniyor.

DHA 14.06.2021 - 10:05

Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 1
Manisa'da Çamlıca Mahallesi'nde deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu (49), güreşler ve sünnet düğünleri için yetiştirdiği çiftliğindeki gözde devesi 'Çapkın'ı, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını duyurdu.
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 2

19 YAŞINDA VE 1 TON AĞIRLIĞINDA

Mertsoylu, Ege Bölgesi’nde 4 şampiyonluğu bulunan 19 yaşında ve 1 ton ağırlığındaki devesine 40 bin lira istiyor.
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 3

''40 BİN LİRAYA SATACAĞIM''

Corona virüs nedeniyle güreş ve sünnet düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, şöyle konuştu:
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 4
"Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım. Devem 1 ton civarında, 19 yaşında.
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 5

''ÇOK UYSAL, ŞAMPİYONLUĞU DA VAR''

Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim.''
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 6
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 7
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 8
Şampiyon deve 'Çapkın' kurbanlık oldu - 9

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