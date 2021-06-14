Şampiyon deve kurbanlık oldu

Ege Bölgesi'nde 4 şampiyonluğu bulunan güreşçi deve, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkarıldı. 19 yaşında ve 1 ton ağırlığında olan 'Çapkın' isimli deve için 40 bin lira isteniyor.
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DHA 14.06.2021 - 10:28
Manisa'da Çamlıca Mahallesi'nde deve yetiştiren Süleyman Mertsoylu (49), güreşler ve sünnet düğünleri için yetiştirdiği çiftliğindeki gözde devesi 'Çapkın'ı, Kurban Bayramı öncesi satışa çıkardığını duyurdu.
19 YAŞINDA VE 1 TON AĞIRLIĞINDA
Mertsoylu, Ege Bölgesi’nde 4 şampiyonluğu bulunan 19 yaşında ve 1 ton ağırlığındaki devesine 40 bin lira istiyor.
''40 BİN LİRAYA SATACAĞIM''
Corona virüs nedeniyle güreş ve sünnet düğünlerinin iptal edilmesinden dolayı devesini satmayı düşündüğünü dile getiren Süleyman Mertsoylu, şöyle konuştu:
"Devemi kurbanlık olarak vermeyi düşünüyorum. Nasip olursa 40 bin liraya satacağım. Devem 1 ton civarında, 19 yaşında.
''ÇOK UYSAL, ŞAMPİYONLUĞU DA VAR''
Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim.''
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