Şampiyon deve kurbanlık oldu

''ÇOK UYSAL, ŞAMPİYONLUĞU DA VAR'' Çok uysal ve deve güreşlerinde şampiyonluğu var ama Covid-19 pandemisi nedeniyle ne güreşler var ne de sünnet cemiyetlerine gidebiliyorum. O yüzden kurbanlık olarak satmaya karar verdim.''