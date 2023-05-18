Samsun 1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

Yürüyüşte 19 Mayıs kutlamaları hakkında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsunumuz için mutlu gün. Aslında Gençlik Haftamız pazartesi günü itibarıyla başlamıştı. Bugün de 1919 metre bayrağımızla buradaki tüm protokol üyelerimiz, halkımız, öğrencilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte yürüyüşümüzü yapıyoruz. Burada halkımızla kucaklaşıp selamlaşıyoruz. Bulundukları kaldırımlardan ve balkonlardan bizlere destek veriyorlar. 19 Mayıs Bayramımız Samsunumuza kutlu olsun." dedi.