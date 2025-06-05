Samsun bayram namazı saati 2025: Kurban Bayramı namazı Samsun’da saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri

Samsun bayram namazı saati belli oldu. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramı’nda müslümanlar, aynı safta bayram namazını eda edecek. Atakum, Ayvacık, Bafra, Terme, Ladik, İlkadım, Vezirköprü, Havza, Çarşamba, Yakakent, 19 Mayıs Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Kavak gibi ilçelerde yaşayanlar ise Kurban Bayramı namaz vakitlerine odaklandı. Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran’da kılınacak. Peki Samsun’da bayram namazı 2025 saat kaçta? İşte, Samsun bayram namazı saatleri…

Samsun bayram namazı saati 2025: Kurban Bayramı namazı Samsun’da saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri - 1

Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Vatandaşlar ise yaşadıkları illere göre bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Bayram namazı yılda iki kez kılındığından müslümanlar tarafından karıştırılabiliyor. İki rekattan oluşan bayram namazının camide cemaatle birlikte kılınması uygundur. İslam inanışına göre kadınlar cuma ve bayram namazıyla yükümlü değildir. Normal vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazı öncesinde abdest alınır. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Samsun’da bayram namazı vakti…

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Samsun bayram namazı saati 2025: Kurban Bayramı namazı Samsun’da saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri - 2

SAMSUN BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 (KURBAN BAYRAMI)

Camilerde cemaatle kılınan namazlar arasında yer alan bayram namazında genç, yaşlı her yaştan müslüman camilerde buluşacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Samsun’da bayram namazı 6 Haziran Cuma günü saat 05:38’te okunacak.

Samsun bayram namazı saati 2025: Kurban Bayramı namazı Samsun’da saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri - 3

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a (c.c.) yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana "udhiyye", hacda kesilen kurbana ise "hedy" denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, İlâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenâb-ı Hakka yaklaşmakta, hem de maddî durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır.

Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir Müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.Mezheplerin çoğuna göre, udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğinânî, el-Hidâye, 8/146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- Müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Samsun bayram namazı saati 2025: Kurban Bayramı namazı Samsun’da saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri - 4

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı sabahında kılınan ve erkeklere vacip olan bayram namazı 2 rekattır.

Bayram namazı, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günü kılınır ve iki rekattan oluşur. Hanefîler’e göre vâcip, Şâfiîler’e göre sünnet kabul edilir.

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