Samsun bayram namazı saati 2025: Kurban Bayramı namazı Samsun’da saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakitleri
Samsun bayram namazı saati belli oldu. İslam alemi için birlik ve beraberliğin sembolü olan Kurban Bayramı’nda müslümanlar, aynı safta bayram namazını eda edecek. Atakum, Ayvacık, Bafra, Terme, Ladik, İlkadım, Vezirköprü, Havza, Çarşamba, Yakakent, 19 Mayıs Tekkeköy, Alaçam, Asarcık, Kavak gibi ilçelerde yaşayanlar ise Kurban Bayramı namaz vakitlerine odaklandı. Bayram namazı, Kurban Bayramı’nın ilk günü 6 Haziran’da kılınacak. Peki Samsun’da bayram namazı 2025 saat kaçta? İşte, Samsun bayram namazı saatleri…
Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı vakitlerini duyurdu. Vatandaşlar ise yaşadıkları illere göre bayram namazı saatlerine göre hareket edecek. Bayram namazı yılda iki kez kılındığından müslümanlar tarafından karıştırılabiliyor. İki rekattan oluşan bayram namazının camide cemaatle birlikte kılınması uygundur. İslam inanışına göre kadınlar cuma ve bayram namazıyla yükümlü değildir. Normal vakit namazlarında olduğu gibi bayram namazı öncesinde abdest alınır. Peki Samsun’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Samsun’da bayram namazı vakti…