Samsun için endişelendiren uyarı! "10 yıl içinde plajlarımızı kaybedebiliriz"
Samsun'da kıyı erozyonu nedeniyle plajlar risk altında. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Doç. Dr. Faruk Aylar, Atakum ilçesinde kıyı erozyonu nedeniyle beton kaldırım yolunun zarar görmesine ilişkin, "Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu sürecin hızlanmasıyla plajlarımızı kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. Yaptığımız yatırımların ve doğal güzelliklerin yok olması, Samsun için büyük bir kayıp olacaktır" dedi.
Atakum ilçesinde, sahildeki beton kaldırım yolu kıyı erozyonu nedeniyle ciddi zarar gördü. OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Aylar, bölgedeki kıyı erozyonunun nedenlerini ve gelecekteki riskleri değerlendirdi.