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Samsun'da 11 araç birbirine girdi

Samsun'un Canik ilçesinde zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü.

Samsun'da 11 araç birbirine girdi - 1

Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde yağmur nedeniyle kayan araçlar birbirine çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da 11 araç birbirine girdi - 2

Kazaya karışan 11 araçta hasar oluştu.

Samsun'da 11 araç birbirine girdi - 3

Zincirleme kaza nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı ve hasarlı araçları bulundukları yerden kaldırdı.

Samsun'da 11 araç birbirine girdi - 4

Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Samsun'da 11 araç birbirine girdi - 5
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