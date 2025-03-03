Samsun'da 11 araç birbirine girdi
Samsun'un Canik ilçesinde zincirleme trafik kazasında 11 araç hasar gördü.
Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde yağmur nedeniyle kayan araçlar birbirine çarptı.
Samsun'un Canik ilçesi İlkadım Bulvarı 200 Evler mevkisinde yağmur nedeniyle kayan araçlar birbirine çarptı.
Kazaya karışan 11 araçta hasar oluştu.
Zincirleme kaza nedeniyle ekipler güvenlik önlemi aldı ve hasarlı araçları bulundukları yerden kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.