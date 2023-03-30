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Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı

Samsun'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda zincirleme kaza meydana geldi. 13 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı.

Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 1

Samsun'da 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazısında 13 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 2

Samsun-Ankara kara yolu Kavak mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aralarında yolcu otobüsü, tır ve otomobillerin bulunduğu 13 araç kazaya karıştı.

Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 3

Kazada 13 kişi yaralandı. Tır ile çarpışan otomobildeki bir sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 4

Olay yerinde sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sürücü aracından çıkarıldı.

Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 5

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 6

Bir süre kapanan Samsun-Ankara kara yolu yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı.

Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 7
Samsun'da 13 araçlık zincirleme kaza: 13 yaralı - 8
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