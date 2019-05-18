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Samsun'da 1919 metrelik dev bayrak yürüyüşü

Anadolu Ajansı, İHA

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"nde 1919 metre uzunluğunda Türk bayrağı açıldı.

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    Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte yürüyüş düzenlendi.
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    Atakum ilçesindeki Çobanlı İskelesi'nden başlayan "Gençlik ve Bayrak Yürüyüşü"ne katılan öğrenciler ve vatandaşlar, etkinlik boyunca çeşitli marşlar seslendirdi.
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    Atakum Gençlik Merkezi önünde sona eren yürüyüşte katılımcılar, fırtınaya rağmen 1919 metrelik Türk bayrağını açtı. Yürüyüşe, atlı Jandarma ekibi ve astsubay bando takımı da eşlik etti.
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    Çevredeki vatandaşlar da ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak yürüyüş yapanlara destek verdi.
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    Yürüyüşe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, izciler, öğrenciler ve halk katıldı.
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