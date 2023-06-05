Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı

Samsun'un Canik ilçesinde bir apartmanın otoparkının istinat duvarının çökmesi sonucu altında kalan 5 araçta büyük hasar oluştu.

Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 1

Şiddetli yağışın etkili olduğu kentte, Uludağ Mahallesi Mahmudiye Caddesi'nde bir apartmanın otoparkının istinat duvarı çöktü.

Beş araç çöken duvarın altında kaldı. 

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Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 2

İhbar üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Otoparkın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 3

Polis, bölgede vatandaşları duvar altlarındaki araçlarını çekmeleri konusunda uyardı.

Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 4

Apartman sakinlerinden Ramazan Sandıklı, şiddetli yağış sonrası istinat duvarının çöktüğünü, bir arkadaşlarının arabasında olduğunu ve son anda araçtan çıktığını söyledi.

Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 5
Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 6
Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 7
Samsun'da 5 araç çöken istinat duvarının altında kaldı - 8
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