Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı

Samsun Atakum ilçesi Fahrettin Ulusoy İlkokulu’nda 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde ana sınıfı ve 4. sınıflar olmak üzere 17 ikiz, 1 üçüz öğrenci karne heyecanı yaşadı. Toplam 37 öğrenci okulda düzenlenen törenle karnelerine kavuştu.

Haberler - İHA 17.06.2022 - 14:42

Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı - 1

’da aynı okulda okuyan 17 ikiz ve 1 üçüz öğrenci karnelerini aldı.

Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı - 2

Düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, kendileri de ikiz ve üçüz olmalarına rağmen hayatlarında ilk kez bu kadar ikiz öğrenciyi bir arada gördükleri için şaşkın olduklarını söyledi.

Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı - 3

Bu kadar ikiz ve üçüz öğrencinin aynı okulda olmasının az rastlanır bir durum olduğunu belirten Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin Tekin, “Gerçekten de çok ender görülen bir olay ile karşı karşıyayız. Okulda 17 ikiz öğrenci, 1 de üçüz öğrenci var. Bugün düzenlediğimiz törenle okulumuzda bulunan 17 ikiz öğrencimizi karnelerini vererek, tatile uğurladık” dedi.

Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı - 4

“ÖĞRETMENLERİMİZ BİZE SESLENİRKEN İSMİMİZİ KARIŞTIRDILAR”

Öğretmenlerinin de kendilerini tanımakta zorluk çektiğini ifade eden 4. sınıf öğrencileri Demir ve Çınar Armalı, “İkiz olarak aynı okul ve sınıfta okumak güzeldi. Karnemizi de beraber aldık. Daha önce bu kadar ikizi bir arada görmemiştik. Bu öğrenim sürecinde öğretmenlerimiz de bizi karıştırdılar. Hocalar bazen Çınar’a Demir, Demir’e Çınar diyorlardı. Aldığımız notlar da aynıydı, karnemiz de birbiriyle aynı” diye konuştular.

Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı - 5

Aynı okulda öğrenim görmelerine rağmen karne notlarının farklı olduğunu belirten Mert ve Murat Yetik ise “İkizimle aynı okulda okumaktan mutluyum. Bizim karnemizdeki da notlar değişik geldi. Ben Murat Yetik takdir belgesi aldım, Mert ise teşekkür belgesi aldı” şeklinde konuştular.

Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı - 6

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