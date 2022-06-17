Samsun'da aynı okulda 17 ikiz karne aldı

Haberler - İHA 17.06.2022 - 14:42
Samsun’da aynı okulda okuyan 17 ikiz ve 1 üçüz öğrenci karnelerini aldı.
Düzenlenen törenle karnelerini alan öğrenciler, kendileri de ikiz ve üçüz olmalarına rağmen hayatlarında ilk kez bu kadar ikiz öğrenciyi bir arada gördükleri için şaşkın olduklarını söyledi.
Bu kadar ikiz ve üçüz öğrencinin aynı okulda olmasının az rastlanır bir durum olduğunu belirten Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayrettin Tekin, “Gerçekten de çok ender görülen bir olay ile karşı karşıyayız. Okulda 17 ikiz öğrenci, 1 de üçüz öğrenci var. Bugün düzenlediğimiz törenle okulumuzda bulunan 17 ikiz öğrencimizi karnelerini vererek, tatile uğurladık” dedi.
Öğretmenlerinin de kendilerini tanımakta zorluk çektiğini ifade eden 4. sınıf öğrencileri Demir ve Çınar Armalı, “İkiz olarak aynı okul ve sınıfta okumak güzeldi. Karnemizi de beraber aldık. Daha önce bu kadar ikizi bir arada görmemiştik. Bu öğrenim sürecinde öğretmenlerimiz de bizi karıştırdılar. Hocalar bazen Çınar’a Demir, Demir’e Çınar diyorlardı. Aldığımız notlar da aynıydı, karnemiz de birbiriyle aynı” diye konuştular.
Aynı okulda öğrenim görmelerine rağmen karne notlarının farklı olduğunu belirten Mert ve Murat Yetik ise “İkizimle aynı okulda okumaktan mutluyum. Bizim karnemizdeki da notlar değişik geldi. Ben Murat Yetik takdir belgesi aldım, Mert ise teşekkür belgesi aldı” şeklinde konuştular.