Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı

Samsun'da yanlışlıkla çöpe atılan 2 adet pırlanta taşlı yüzükleri bulmak için belediye ekipleri seferber oldu. Yüzükler boşaltılan çöplerin içinden yapılan aramada bulundu.

İHA 05.05.2021 - 11:42

Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 1
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi.
Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 2
Edinilen bilgiye göre, Nurten Ketenci'ye ait 1 adet tek taş pırlanta yüzük ile 1 adet 5 taş pırlanta yüzük yanlışlıkla çöple birlikte yeraltı çöp konteynerine atıldı.
Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 3
Olay fark edilince Nurten Ketenci durumu İlkadım Belediyesi'ne haber verip yardım istedi.
Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 4
Genç kadının annesi Hava Sönmez de çöpün atıldığı yere giderek burada belediye ekipleri ile çöpte pırlanta yüzükleri aradılar.
Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 5
İlkadım Belediyesi ekipleri yer altı konteyner vinci ile çöpü çıkartıp yola boşaltarak burada temizlik görevlileri ile çöplerin içinde yüzükleri aradılar.
Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 6
Yapılan arama sonucunda pırlanta yüzükler bulundu.
Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 7
Yüzüklerin bulunması üzerine büyük sevinç yaşayan ve dua eden Hava Sönmez, "Kızım yanlışlıkla pırlanta yüzükleri çöpe attı. Allah razı olsun bulundu. Allah kimseyi bunaltmasın. Allah herkesten razı olsun. Allah herkesi çocuk çocuğuna bağışlasın. Kızım çok eli açık. Çok iyiliksever birisi. Allah verdiklerini karşısına getirdi" dedi.
Samsun'da belediye ekipleri çöpte pırlanta yüzük aradı - 8

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