Samsun'da çocuk müstehcenliğine yönelik eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı
08.01.2026 11:13
İHA
Çocuk müstehcenliği suçuna yönelik yapılan Samsun merkezli operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çocuk müstehcenliği suçuna yönelik, Samsun merkezli eş zamanlı operasyon yapıldı. Samsun merkezli 19 ilde yapılan operasyonlarda suç işledikleri tespit edilen 40 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin Telegram hesaplarında müstehcen çocuk görüntülerinin dağıtıldığı ve satışının yapıldığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 20 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.