Samsun'da çocuk müstehcenliğine yönelik eş zamanlı operasyon: 40 gözaltı

Yapılan operasyonda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin Telegram hesaplarında müstehcen çocuk görüntülerinin dağıtıldığı ve satışının yapıldığı ortaya çıktı. Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 20 şüpheli bu sabah Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan diğer 20 şüphelinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.