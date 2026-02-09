Samsun'da dehşet. Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında iddiaya göre M.Ö. (24) telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle "Komşular rahatsız olur." denilerek yeğeni İ.Ş. (20) tarafından uyarıldı.

Yeğen dayı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Dövülen İ.Ş. burnundan yaralandı.