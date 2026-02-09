Samsun'da dehşet. Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı
09.02.2026 09:07
İHA
Samsun'da yüksek sesle telefonla konuşma yüzünden dayı yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti. Yeğenini dövüp yaralayan kişi, ablasını da bıçaklayıp balkondan atladı.
Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında iddiaya göre M.Ö. (24) telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle "Komşular rahatsız olur." denilerek yeğeni İ.Ş. (20) tarafından uyarıldı.
Yeğen dayı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Dövülen İ.Ş. burnundan yaralandı.
Kavga sırasında araya giren İ.Ş.'nin annesi D.B. (38) de kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı.
Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, yeğen ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.