Samsun'da dehşet. Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı

09.02.2026 09:07

İHA

Samsun'da yüksek sesle telefonla konuşma yüzünden dayı yeğen arasında çıkan kavga kanlı bitti. Yeğenini dövüp yaralayan kişi, ablasını da bıçaklayıp balkondan atladı.

Samsun'da dehşet. Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı
IHA

Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saat 04.00 sıralarında iddiaya göre M.Ö. (24) telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle "Komşular rahatsız olur." denilerek yeğeni İ.Ş. (20) tarafından uyarıldı.

 

Yeğen dayı arasında tartışma kavgaya dönüştü. Dövülen İ.Ş. burnundan yaralandı.

Samsun'da dehşet. Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı 1
IHA

Kavga sırasında araya giren İ.Ş.'nin annesi D.B. (38) de kardeşi M.Ö. tarafından sol kolundan bıçakla yaralandı.

Samsun'da dehşet. Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı 2
IHA

Ablasının çok kan kaybettiğini gören M.Ö., ikinci katın balkonundan kendini aşağı attı.

 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun'da dehşet. Yeğenini dövdü, ablasını bıçaklayıp balkondan atladı 3
IHA

M.Ö., ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, yeğen ve abla D.B. ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Polis olay yerinde incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram